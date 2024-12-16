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Пиляв дерева в лісі та продавав: житель Харківщини отримав підозру (фото)

Суспільство 14:18   16.12.2024
Вікторія Яковенко
Пиляв дерева в лісі та продавав: житель Харківщини отримав підозру (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно вирубував дерева. Йому «світить» штраф або арешт.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік протягом червня спиляв у захисному лісовому насадженні Лозівського району 28 дерев породи «ясен звичайний», «берест» та «дуб».

«Встановлено, що фігурант на місці розпилював дерева на колоди та перевозив до свого місця мешкання, де зберігав на території домоволодіння. Потім продав незаконно зрубану деревину об’ємом 7 м. куб. за 10 000 гривень», – розповіли у поліції.

Обшук вдома у фігуранта провели у листопаді. Зазначається, що він добровільно видав залишок деревини.

Збитки, завдані державі, правоохоронці оцінили у 75 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут ліс) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

лесоруб на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
лесоруб на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
лесоруб на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно вирубував дерева. Йому «світить» штраф або арешт.".