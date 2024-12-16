Пилил деревья в лесу и продавал: житель Харьковщины получил подозрение (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно вырубал деревья. Ему «светит» штраф или арест.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина в течение июня спилил в защитном лесном насаждении Лозовского района 28 деревьев породы «ясень обыкновенный», «берест» и «дуб».
«Установлено, что фигурант на месте распилил деревья на бревна и перевозил в свое место жительства, где хранил на территории домовладения. Затем продал незаконно срубленную древесину объемом 7 м. куб. за 10 000 гривен», – рассказали в полиции.
Обыск дома у фигуранта провели в ноябре. Он добровольно выдал остаток древесины.
Ущерб, нанесенный государству, правоохранители оценили в 75 тысяч гривен.
Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт лес) УКУ. Если вину докажут, ему грозит штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно вырубал деревья. Ему «светит» штраф или арест.".