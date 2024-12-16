Працювала на окупантів в Ізюмі: експоліцейську «посадили» на 15 років

На Харківщині отримала вирок колишня поліцейська, яка, за даними слідства, під час окупації міста Ізюм перейшла на бік ворога.

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, фігурантка добровільно обійняла посаду «слідчої» в окупаційній «Народной милиции», яку потім перейменували в «Отделение полиции № Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Зрадниця проводила слідчі дії за російським законодавством, а також разом з окупантами патрулювала місто. Крім того, вона вказала військовослужбовцям рф на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури та інших адміністративних будівель міста», – заявили правоохоронці.

У суді жінка вину не визнала. Вона заявила, що змушена була співпрацювати з окупантами під тиском, примусом та погрозами.

«Проте це не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду та спростовано показанням свідків, які бачили фігурантку у супроводі представників окупаційної влади, проте жоден з них не бачив та не чув, щоб їй погрожували або примушували виконувати будь-які дії», – додали у прокуратурі.

Фігурантку визнали винною у держзраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Їй призначили 15 років тюрми з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією майна.