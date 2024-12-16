Работала на оккупантов в Изюме: экс-полицейскую «посадили» на 15 лет
На Харьковщине получила приговор бывшая полицейская, которая, по данным следствия, во время оккупации города Изюм перешла на сторону врага.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, фигурантка добровольно заняла должность следователя в оккупационной «Народной милиции», которую затем переименовали в «Отделение полиции № Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».
«Предательница проводила следственные действия по российскому законодательству, а также вместе с оккупантами патрулировала город. Кроме того, она указала военнослужащим рф на места расположения Изюмской окружной прокуратуры и других административных зданий города», — заявили правоохранительные органы.
В суде женщина вину не признала. Она заявила, что вынуждена была сотрудничать с оккупантами под давлением, принуждением и угрозами.
«Однако это не нашло своего подтверждения во время судебного разбирательства и опровергнуто свидетельскими показаниями, которые видели фигурантку в сопровождении представителей оккупационных властей, однако ни один из них не видел и не слышал, чтобы ей угрожали или заставляли выполнять какие-либо действия», — добавили в прокуратуре.
Фигурантку признали виновной в госизмене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ей назначили 15 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 15 лет и конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, приговор, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, экс-полицейская;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине получила приговор бывшая полицейская, которая, по данным следствия, во время оккупации города Изюм перешла на сторону врага.".