Прогноз погоди у Харкові та області на 17 грудня: снігова стихія не відступає
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 17 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла.
Вітер західний – 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 17:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 17 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.".