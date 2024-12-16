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Прогноз погоди у Харкові та області на 17 грудня: снігова стихія не відступає

Погода 17:50   16.12.2024
Олена Нагорна
Прогноз погоди у Харкові та області на 17 грудня: снігова стихія не відступає Фото: Василь Голосний

У вівторок, 17 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла.

Вітер західний – 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують у вівторок в Харкові та області

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 17 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.".