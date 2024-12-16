Прогноз погоди у Харкові та області на 17 грудня: снігова стихія не відступає

У вівторок, 17 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі та вдень прогнозують мокрий сніг та невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла.

Вітер західний – 7-12 м/с, удень пориви – 15-20 м/с.

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