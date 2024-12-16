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Прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря: снежная стихия не отступает

Погода 17:50   16.12.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 17 декабря: снежная стихия не отступает Фото: Василий Голосный

Во вторник, 17 декабря, в Харьковской области будет облачно. Ночью и днем ​​прогнозируют мокрый снег и небольшой дождь. На дорогах местами гололед.

В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Ветер западный – 7-12 м/с, днем ​​порывы – 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 17 декабря, в Харьковской области будет облачно. Ночью и днем ​​прогнозируют мокрый снег и небольшой дождь. На дорогах местами гололед.".