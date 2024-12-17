Прогноз погоди в Харкові та області на 18 грудня: сніг із дощем, ожеледиця
У середу, 18 грудня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця.
У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 18 грудня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця.".