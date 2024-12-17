Прогноз погоди в Харкові та області на 18 грудня: сніг із дощем, ожеледиця

У середу, 18 грудня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця.

У Харкові протягом доби термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

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