Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
В среду, 18 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшой снег с дождем. На дорогах гололед.
В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с, порывы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 18 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшой снег с дождем. На дорогах гололед.".