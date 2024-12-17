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Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед

Погода 19:53   17.12.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед

В среду, 18 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшой снег с дождем. На дорогах гололед.

В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с, порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 18 декабря, в Харькове и области прогнозируют небольшой снег с дождем. На дорогах гололед.".