Погода в Харкові та області на 19 грудня: вночі мороз, вдень мокрий сніг і дощ

У четвер, 19 грудня, у Харкові та області ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.