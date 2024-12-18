Погода в Харькове и области на 19 декабря: ночью мороз, днем снег и дождь

В четверг, 19 декабря, в Харькове и области ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.