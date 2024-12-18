Результати комбінованої атаки по Золочівській громаді показали у прокуратурі

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, масована атака населених пунктів Золочівської громади розпочалася о 19:50 та тривала до 20:35.

“Так, о 19:50 один авіаційний боєприпас влучив по відкритій місцевості біля с. Березівка та ще два КАБи — неподалік с. Чорноглазівка. Близько 20:00 зафіксовано два удари КАБами по околиці с. Золочів. Орієнтовно о 20:08 авіаудар було завдано по місцевості неподалік с. Сніги”, – написали у прокуратурі.

О 20:35 ще один КАБ упав біля приватного сектору у Золочеві – внаслідок удару пошкоджені п’ять будинків.

“Також збройні сили рф завдали по селу удари трьома ракетами з РСЗВ. Отримав поранення 76-річний чоловік.Крім того, російська армія атакувала Золочів ще двома безпілотниками, попередньо, типу «Shahed». Пошкоджене домоволодіння”, – додали правоохоронці.