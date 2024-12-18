Результаты комбинированной атаки по Золочевской громаде показали в прокуратуре
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, массированная атака населенных пунктов Золочевской громады началась в 19:50 и длилась до 20:35.
«Так, в 19:50 один авиационный боеприпас попал по открытой местности возле с. Березовка и еще два КАБа — недалеко от с. Черноглазовка. Около 20:00 зафиксировано два удара КАБами по окраине с. Золочев. Ориентировочно в 20:08 авиаудар был нанесен по местности недалеко от с. Снеги», – написали в прокуратуре.
В 20:35 еще один КАБ упал возле частного сектора в Золочеве – вследствие удара повреждены пять домов.
«Также вооруженные силы России нанесли по селу удары тремя ракетами из РСЗО. Получил ранение 76-летний мужчина. Кроме того, российская армия атаковала Золочев еще двумя беспилотниками, предварительно типа «Shahed». Повреждены домовладения», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, массированная атака населенных пунктов Золочевской громады началась в 19:50 до 20:35.".