Результаты комбинированной атаки по Золочевской громаде показали в прокуратуре

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, массированная атака населенных пунктов Золочевской громады началась в 19:50 и длилась до 20:35.

«Так, в 19:50 один авиационный боеприпас попал по открытой местности возле с. Березовка и еще два КАБа — недалеко от с. Черноглазовка. Около 20:00 зафиксировано два удара КАБами по окраине с. Золочев. Ориентировочно в 20:08 авиаудар был нанесен по местности недалеко от с. Снеги», – написали в прокуратуре.

В 20:35 еще один КАБ упал возле частного сектора в Золочеве – вследствие удара повреждены пять домов.

«Также вооруженные силы России нанесли по селу удары тремя ракетами из РСЗО. Получил ранение 76-летний мужчина. Кроме того, российская армия атаковала Золочев еще двумя беспилотниками, предварительно типа «Shahed». Повреждены домовладения», – добавили правоохранители.