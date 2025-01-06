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Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»

Україна 11:18   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої і втратив РФ на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 6 січня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби відбулося дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер М», 1 авіаудару із використанням 13 НАР, а також 42 удари дронами-камікадзе. Здійснили 379 обстрілів позицій захисників України”, – повідомили українські захисники.

Втрати ворога на Харківському напрямку такі: 30 убитих, 41 поранений. Крім того, за добу окупанти втратили 66 одиниць озброєння та військової техніки: танк, три артсистеми, вісім авто, 52 БПЛА, а також 71 укриття, пункт управління безпілотниками, місце для зберігання боєприпасів та склад для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Генштаб: чотири населені пункти обстріляла РФ за добу, де наступала

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої і втратив РФ на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 6 січня в ОТУВ “Харків”.".