Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»

Про бої і втратив РФ на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 6 січня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби відбулося дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер М», 1 авіаудару із використанням 13 НАР, а також 42 удари дронами-камікадзе. Здійснили 379 обстрілів позицій захисників України”, – повідомили українські захисники.

Втрати ворога на Харківському напрямку такі: 30 убитих, 41 поранений. Крім того, за добу окупанти втратили 66 одиниць озброєння та військової техніки: танк, три артсистеми, вісім авто, 52 БПЛА, а також 71 укриття, пункт управління безпілотниками, місце для зберігання боєприпасів та склад для зберігання паливно-мастильних матеріалів.