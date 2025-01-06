Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерял РФ на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 6 января в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ед. «Искандер М», 1 авиаудара с использованием 13 НАР, а также 42 удара дронами-камикадзе. Совершили 379 обстрелов позиций защитников Украины», – сообщили украинские защитники.
Потери врага на Харьковском направлении таковы: 30 убитых, 41 раненый. Кроме того, за сутки оккупанты потеряли 66 единиц вооружения и военной техники: танк, три артсистемы, восемь авто, 52 БПЛА, а также 71 укрытие, пункт управления беспилотниками, место для хранения боеприпасов и склад для хранения горюче-смазочных материалов.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 11:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерял РФ на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 6 января в ОТГВ «Харьков».".