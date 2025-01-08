Аномальне тепло не відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня

У четвер, 9 січня, у Харкові та області триматиметься аномальне для другого зимового місяця тепло. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 2 до 7 градусів тепла, денна – від 4 до 9 тепла.

Вітер уночі південно-західний – 7 – 12 м/с; вдень північно-західний – 5-10 м/с.