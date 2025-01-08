Аномальное тепло не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января

В четверг, 9 января, в Харькове и области будет держаться аномальное для второго зимнего месяца тепло. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 4 до 9 тепла.

Ветер ночью юго-западный — 7 — 12 м/с; днем северо-западный — 5 — 10 м/с.