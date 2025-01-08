Аномальное тепло не отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Фото: Василий Голосный
В четверг, 9 января, в Харькове и области будет держаться аномальное для второго зимнего месяца тепло. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 2 до 7 градусов тепла, дневная — от 4 до 9 тепла.
Ветер ночью юго-западный — 7 — 12 м/с; днем северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 9 января, в Харькове и области будет держаться аномальное для второго зимнего месяца тепло. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Слабый туман.".