Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури

Після опівночі 14 січня росіяни почали обстрілювати різні частини Харківщини. За даними облпрокуратури, прилітало по Куп’янському і Богодухівському району.

Близько 00:10 ворог випустив FPV-дрони по селу Тимофіївка Золочівської громади. Там пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та електромережі.

“Також 14 січня вночі Збройні сили РФ завдали авіаційні удари по Купʼянщині: близько 01:15 по селищу Великий Бурлук, о 03:30 – по м. Купʼянськ. Внаслідок влучання КАБів пошкоджені приватні домоволодіння, загиблих та поранених немає”, – уточнили у прокуратурі.

Крім того, пишуть правоохоронці, вранці, близько 10:00, FPV-дрон влучив по дев’ятиповерхівці в Куп’янську. Внаслідок ворожої атаки постраждала 74-річна жінка.