Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури

Події 11:09   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури

Після опівночі 14 січня росіяни  почали обстрілювати різні частини Харківщини. За даними облпрокуратури, прилітало по Куп’янському і Богодухівському району.

Обстріл Харківщини

Близько 00:10 ворог випустив FPV-дрони по селу Тимофіївка Золочівської громади. Там пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та електромережі.

Обстріл Харківщини

Також 14 січня вночі Збройні сили РФ завдали авіаційні удари по Купʼянщині: близько 01:15 по селищу Великий Бурлук, о 03:30 – по м. Купʼянськ. Внаслідок влучання КАБів пошкоджені приватні домоволодіння, загиблих та поранених немає”, – уточнили у прокуратурі.

Обстріл Харківщини

Крім того, пишуть правоохоронці, вранці, близько 10:00, FPV-дрон влучив по дев’ятиповерхівці в Куп’янську. Внаслідок ворожої атаки постраждала 74-річна жінка.

Обстріл Харківщини

Читайте також: Вийшов на подвір’я погодувати собаку і загинув: вранці ворог ударив по Козачій Лопані

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Майже пів тисячі разів на добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини
Майже пів тисячі разів на добу обстріляла РФ позиції ЗСУ на півночі Харківщини
14.01.2025, 11:43
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури
Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури
14.01.2025, 11:09
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
Увечері на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалі – ДСНС
13.01.2025, 07:52
Вийшов у двір погодувати собаку і загинув: вранці РФ ударила по Козачій Лопані
Вийшов у двір погодувати собаку і загинув: вранці РФ ударила по Козачій Лопані
14.01.2025, 09:23
У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки
У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки
14.01.2025, 10:26

Новини за темою:

12:11
Чоловік постраждав вранці через удар FPV-дрона по Харківському району
20:59
Куп’янськ увечері був під обстрілом: пошкоджено підприємство, загинув чоловік
12:08
13 ракет та понад 400 обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини
08:40
Куди вночі “прилетіло” та які наслідки ударів – подробиці від Синєгубова
12:43
«Ми не відчуваємо»: чи вплинув наступ на Курщині на ситуацію біля Куп’янська

Ви читали новину: «Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 11:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 14 січня росіяни  почали обстрілювати різні частини Харківщини. За даними прокуратури, прилітало по Куп’янському і Богодухівському району.".