Куп’янськ, Великий Бурлук, Тимофіївка під обстрілом: фото від прокуратури
Після опівночі 14 січня росіяни почали обстрілювати різні частини Харківщини. За даними облпрокуратури, прилітало по Куп’янському і Богодухівському району.
Близько 00:10 ворог випустив FPV-дрони по селу Тимофіївка Золочівської громади. Там пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та електромережі.
“Також 14 січня вночі Збройні сили РФ завдали авіаційні удари по Купʼянщині: близько 01:15 по селищу Великий Бурлук, о 03:30 – по м. Купʼянськ. Внаслідок влучання КАБів пошкоджені приватні домоволодіння, загиблих та поранених немає”, – уточнили у прокуратурі.
Крім того, пишуть правоохоронці, вранці, близько 10:00, FPV-дрон влучив по дев’ятиповерхівці в Куп’янську. Внаслідок ворожої атаки постраждала 74-річна жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 11:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 14 січня росіяни почали обстрілювати різні частини Харківщини. За даними прокуратури, прилітало по Куп’янському і Богодухівському району.".