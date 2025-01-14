Купянск, Великий Бурлук, Тимофеевка под обстрелом: фото от прокуратуры

После полуночи 14 января россияне начали обстреливать разные части Харьковщины. По данным облпрокуратуры, прилетало по Купянскому и Богодуховскому району.

Около 00:10 враг выпустил FPV-дроны по селу Тимофеевка Золочевской громады. Там повреждены частные дома, хозпостройки и электросети.

«Также 14 января ночью Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по Купянщине: около 01:15 по поселку Великий Бурлук, в 03:30 – по г. Купянск. В результате попадания КАБов повреждены частные домовладения, погибших и раненых нет», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, пишут правоохранители, утром, около 10:00, FPV-дрон попал по девятиэтажке в Купянске. Вследствие вражеской атаки пострадала 74-летняя женщина.