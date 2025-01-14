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Купянск, Великий Бурлук, Тимофеевка под обстрелом: фото от прокуратуры

Происшествия 11:09   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Купянск, Великий Бурлук, Тимофеевка под обстрелом: фото от прокуратуры

После полуночи 14 января россияне начали обстреливать разные части Харьковщины. По данным облпрокуратуры, прилетало по Купянскому и Богодуховскому району. 

Обстрел Харьковщины

Около 00:10 враг выпустил FPV-дроны по селу Тимофеевка Золочевской громады. Там повреждены частные дома, хозпостройки и электросети.

Обстрел Харьковщины

«Также 14 января ночью Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по Купянщине: около 01:15 по поселку Великий Бурлук, в 03:30 – по г. Купянск. В результате попадания КАБов повреждены частные домовладения, погибших и раненых нет», – уточнили в прокуратуре.

Обстрел Харьковщины

Кроме того, пишут правоохранители, утром, около 10:00, FPV-дрон попал по девятиэтажке в Купянске. Вследствие вражеской атаки пострадала 74-летняя женщина.

Обстрел Харьковщины

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 14 января россияне начали обстреливать разные части Харьковщины. По данным прокуратуры, прилетало по Купянскому и Богодуховскому району. ".