Зруйновані будинки: фото обстріляного села на Харківщині показав Синєгубов

Про обстріли, що сталися за добу, а також темпи евакуації, поінформував у ранковому зведенні за 18 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні ворог атакував село в Куп’янській громаді, там зруйновані та пошкоджені будинки.

“Минулої доби у с. Пристін Куп’янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих“, – уточнив Синєгубов.

Він також повідомив, що протягом доби з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку евакуювали 32 місцевих жителів, у тому числі – одну дитину.