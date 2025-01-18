Зруйновані будинки: фото обстріляного села на Харківщині показав Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про обстріли, що сталися за добу, а також темпи евакуації, поінформував у ранковому зведенні за 18 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, напередодні ворог атакував село в Куп’янській громаді, там зруйновані та пошкоджені будинки.
“Минулої доби у с. Пристін Куп’янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих“, – уточнив Синєгубов.
Він також повідомив, що протягом доби з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку евакуювали 32 місцевих жителів, у тому числі – одну дитину.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 08:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли, що сталися за добу, а також темпи евакуації, поінформував у ранковому зведенні за 18 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".