В ISW заявили про успіхи РФ на північному сході від Харкова – що захопили
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту на Харківщині.
Внаслідок штурмів на Харківському напрямку ворогові вдалося захопити частину українських територій біля Тихого, а також – у Вовчанську.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 січня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися до вулиці Зернової в північній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.
Крім того, росіяни успішно атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід вздовж траси Р-07 Сватове-Куп’янськ на південний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.
Крім того, додали в Інституті вивчення війни, за даними російських джерел, ЗС РФ просуваються до траси Куп’янськ-Дворічна. Тим часом ЗСУ намагаються стримати штурми ворога на цій ділянці фронту.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту на Харківщині. ".