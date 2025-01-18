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В ISW заявили об успехах РФ на северо-востоке от Харькова – что захватили

Украина 07:55   18.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW заявили об успехах РФ на северо-востоке от Харькова – что захватили

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться сразу на нескольких участках фронта на Харьковщине. 

В результате штурмов на Харьковском направлении врагу удалось захватить часть украинских территорий около Тихого, а также – в Волчанске.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой в северной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили в ISW.

Кроме того, россияне успешно атаковали позиции ВСУ на Купянщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово-Купянск к юго-западу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – отметили аналитики.

Кроме того, добавили в Институте изучения войны, по данным российских источников, ВС РФ продвигаются к трассе Купянск-Двуречная. Тем временем ВСУ пытаются сдержать штурмы врага на этом участке фронта.

Читайте также: Враг продвинулся на севере области и на Купянщине – карты Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 07:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться сразу на нескольких участках фронта на Харьковщине. ".