В ISW заявили об успехах РФ на северо-востоке от Харькова – что захватили

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться сразу на нескольких участках фронта на Харьковщине.

В результате штурмов на Харьковском направлении врагу удалось захватить часть украинских территорий около Тихого, а также – в Волчанске.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой в северной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили в ISW.

Кроме того, россияне успешно атаковали позиции ВСУ на Купянщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово-Купянск к юго-западу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – отметили аналитики.

Кроме того, добавили в Институте изучения войны, по данным российских источников, ВС РФ продвигаются к трассе Купянск-Двуречная. Тем временем ВСУ пытаются сдержать штурмы врага на этом участке фронта.