Разрушены дома: фото обстрелянного села на Харьковщине показал Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Об обстрелах, которые произошли за сутки, а также темпах эвакуации проинформировал в утренней сводке за 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, накануне враг атаковал село в Купянской громаде, там разрушены и повреждены дома.
«За прошедшие сутки в с. Пристин Купянской громады в результате вражеского обстрела разрушены два дома, три повреждены. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.
Он также сообщил, что в течение суток из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 32 местных жителя, в том числе – одного ребенка.
Читайте также: В ISW заявили об успехах РФ на северо-востоке от Харькова – что захватили
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разрушены дома: фото обстрелянного села на Харьковщине показал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах, которые произошли за сутки, а также темпах эвакуации проинформировал в утренней сводке за 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".