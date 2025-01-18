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Разрушены дома: фото обстрелянного села на Харьковщине показал Синегубов

Происшествия 08:41   18.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Разрушены дома: фото обстрелянного села на Харьковщине показал Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Об обстрелах, которые произошли за сутки, а также темпах эвакуации проинформировал в утренней сводке за 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, накануне враг атаковал село в Купянской громаде, там разрушены и повреждены дома.

Разрушение в селе Пристин
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«За прошедшие сутки в с. Пристин Купянской громады в результате вражеского обстрела разрушены два дома, три повреждены. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

Разрушение в селе Пристин
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Он также сообщил, что в течение суток из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 32 местных жителя, в том числе – одного ребенка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах, которые произошли за сутки, а также темпах эвакуации проинформировал в утренней сводке за 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".