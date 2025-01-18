Разрушены дома: фото обстрелянного села на Харьковщине показал Синегубов

Об обстрелах, которые произошли за сутки, а также темпах эвакуации проинформировал в утренней сводке за 18 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, накануне враг атаковал село в Купянской громаде, там разрушены и повреждены дома.

«За прошедшие сутки в с. Пристин Купянской громады в результате вражеского обстрела разрушены два дома, три повреждены. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

Он также сообщил, что в течение суток из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 32 местных жителя, в том числе – одного ребенка.