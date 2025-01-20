Де купують нове житло та куди їдуть мешканці області, розповів Синєгубов

За три роки війни на Харківщині росіяни зруйнували близько 70 тисяч об’єктів, із них понад 35 тисяч – об’єкти житлового фонду, уточнив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“І за державною програмою «Євідновлення», яка, фактично, показала себе досить ефективно, виплачено за пошкоджене житло майже 3 мільярди. Було 30 тисяч заявок і, звичайно, вони продовжують формуватись. Ну і за знищене житло, зруйноване, майже 2400 сертифікатів на суму трохи менше шести мільярдів. Звичайно, державний бюджет поки що всі заявки не покриває, однак є черга і поступово люди ці кошти, відповідно, отримують на свої рахунки. І це досить важливо для того, щоб люди замість свого пошкодженого або зруйнованого житла мали змогу або відновити його, або собі придбати нове”, – повідомив начальник ХОВА.

За ці гроші, уточнив він, люди придбали вже понад 500 квартир та близько 200 приватних будинків.

“І все це на території саме Харківської області. Тому люди не хочуть виїжджати ані за межі міста Харкова, ані за межі Харківської області. Лише змінюють свої місця проживання на більш безпечні території”, – наголосив Синєгубов.

Він також розповів, які напрями будуть пріоритетними для розвитку у регіоні до 2027 року.

“Це, звичайно, відновлення житла. Ну і, звичайно, створення максимально сприятливої інфраструктури і для розвитку, і для проживання. Це і система освіти, і безпечні освітні середовища. Це, звичайно, реформація, скажімо так, медичних установ. Це нові можливості для того, щоб лікарі залишалися тут працювати. Ну, і, звичайно, надання медичних послуг у нас виходило на найвищий рівень, навіть в умовах війни, тому що це, знову ж таки, дуже важливо для нашого населення. Це енергетична безпека, енергетична незалежність. Це те, що ми робимо фактично щодня, однак, звичайно, мали це узгодити із профільними міністерствами, і з народними депутатами, і з депутатами обласної ради, і, фактично, прийняти ось такий стратегічний документ – план реалізації, який буде ще дороблятись. Однак, фактично, він вже впроваджується в життя”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”