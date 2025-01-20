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Где покупают новое жилье и куда уезжают жители области, рассказал Синегубов

Общество 11:14   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где покупают новое жилье и куда уезжают жители области, рассказал Синегубов Скриншот

За три года войны на Харьковщине россияне разрушили около 70 тысяч объектов, из них больше 35 тысяч – объекты жилищного фонда, уточнил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«И по государственной программе «Євідновлення», которая показала себя достаточно эффективно, выплачено за поврежденное жилье почти 3 миллиарда. Было 30 тысяч заявок и, конечно, они продолжают формироваться. Ну и за уничтоженное жилье, разрушенное, почти 2400 сертификатов на сумму менее шести миллиардов. Конечно, государственный бюджет пока все заявки не покрывает, однако есть очередь и постепенно люди эти средства, соответственно, получают на свои счета», – сообщил начальник ХОВА.

За эти деньги, уточнил он, люди приобрели уже более 500 квартир и около 200 частных домов.

«И все это на территории Харьковской области. Поэтому люди не хотят уезжать ни за пределы города Харькова, ни за пределы Харьковской области. Только меняют свои места проживания на более безопасные территории», – акцентировал Синегубов.

Он также рассказал, какие направления будут приоритетными для развития в регионе до 2027 года.

«Это, конечно, восстановление жилья и, конечно, создание максимально благоприятной инфраструктуры и для развития и для проживания. Это и система образования, и безопасные образовательные среды. Это, конечно, реформация, скажем так, медицинских учреждений. Это новые возможности, чтобы и врачи оставались здесь работать. Ну, и, конечно, предоставление медицинских услуг у нас выходило на самый высокий уровень, даже в условиях войны, потому что это опять-таки очень важно для нашего населения. Это энергетическая безопасность, энергетическая независимость. Это то, что мы делаем фактически каждый день, однако, конечно, должны были это согласовать с профильными министерствами, и с народными депутатами, и с депутатами областного совета, и, фактически, принять такой стратегический документ – план реализации, который будет еще дорабатываться. Однако фактически он уже внедряется в жизнь», – добавил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за три года войны на Харьковщине россияне разрушили около 70 тысяч объектов уточнил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".