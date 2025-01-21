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Майже 400 обстрілів, «прильоти» чотирьох КАБів – доба на півночі Харківщини

Фронт 12:36   21.01.2025
Вікторія Яковенко
Майже 400 обстрілів, «прильоти» чотирьох КАБів – доба на півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

Про атаки ворога на півночі Харківщини, обстріли та втрати військових РФ, розповіли в ранковому зведенні за 21 січня в ОТУВ «Харків».

Минулої доби відбулись три бої неподалік Вовчанська. Окупанти завдали одного авіаційного удару із використанням чотирьох КАБів та 63 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 393 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 68 осіб, з них безповоротні – 32, санітарні – 36, поінформували воїни.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 94 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, бойова броньована машина, дев’ять артилерійських систем, 17 автомобілів, вісім одиниць спецтехніки та 57 БпЛА.

Знищено: 94 укриття для особового складу, стартовий майданчик запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Майже 400 обстрілів, «прильоти» чотирьох КАБів – доба на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаки ворога на півночі Харківщини, обстріли та втрати військових РФ, розповіли в ранковому зведенні за 21 січня в ОТУВ «Харків».".