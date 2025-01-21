Почти 400 обстрелов, «прилеты» четырех КАБов – сутки на севере Харьковщины
Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 21 января в ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки состоялись три боя неподалеку от Волчанска. Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов и 63 удара дронами-камикадзе, а также осуществили 393 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 68 человек, из них безвозвратные – 32, санитарные – 36, проинформировали воины.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 94 единицы вооружения и военной техники, в том числе: два танка, боевая бронированная машина, девять артиллерийских систем, 17 автомобилей, восемь единиц спецтехники и 57 БпЛА.
Уничтожено: 94 укрытия для личного состава, стартовая площадка запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", потери, север Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 21 января в ОТГВ «Харьков».".