Почти 400 обстрелов, «прилеты» четырех КАБов – сутки на севере Харьковщины

Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 21 января в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки состоялись три боя неподалеку от Волчанска. Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов и 63 удара дронами-камикадзе, а также осуществили 393 обстрела позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 68 человек, из них безвозвратные – 32, санитарные – 36, проинформировали воины.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 94 единицы вооружения и военной техники, в том числе: два танка, боевая бронированная машина, девять артиллерийских систем, 17 автомобилей, восемь единиц спецтехники и 57 БпЛА.

Уничтожено: 94 укрытия для личного состава, стартовая площадка запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.