Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер-М», 3 авіаційних ударів із використанням 2 КАБів та 8 НАР, а також 88 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 476 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.
Також українські захисники ліквідували 82 бійці РФ: 33 убитих, 49 поранених. Крім того, СОУ знищили сотню одиниць озброєння та спецтехніки на Харківському напрямку: танк, три артсистеми, 19 авто, 61 БПЛА. ЗС РФ втратили 79 укриттів та місце для зберігання пально-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.".