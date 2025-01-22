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Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Україна 11:42   22.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер-М», 3 авіаційних ударів із використанням 2 КАБів та 8 НАР, а також 88 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 476 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Також українські захисники ліквідували 82 бійці РФ: 33 убитих, 49 поранених. Крім того, СОУ знищили сотню одиниць озброєння та спецтехніки на Харківському напрямку: танк, три артсистеми, 19 авто, 61 БПЛА. ЗС РФ втратили 79 укриттів та місце для зберігання пально-мастильних матеріалів.

Читайте також: Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.".