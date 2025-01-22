Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер-М», 3 авіаційних ударів із використанням 2 КАБів та 8 НАР, а також 88 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 476 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Також українські захисники ліквідували 82 бійці РФ: 33 убитих, 49 поранених. Крім того, СОУ знищили сотню одиниць озброєння та спецтехніки на Харківському напрямку: танк, три артсистеми, 19 авто, 61 БПЛА. ЗС РФ втратили 79 укриттів та місце для зберігання пально-мастильних матеріалів.