Сотню единиц вооружения потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

О боях и потерях РФ за сутки проинформировали в утренней сводке за 22 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ед. «Искандер-М», 3 авиационных ударов с использованием 2 КАБов и 8 НАР, а также 88 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 476 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

Также украинские защитники ликвидировали 82 бойца РФ: 33 убитых, 49 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили сотню единиц вооружения и спецтехники на Харьковском направлении: танк, три артсистемы, 19 авто, 61 БПЛА. ВС РФ лишились 79 укрытий и места для хранения горюче-смазочных материалов.