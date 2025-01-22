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Сотню единиц вооружения потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

Украина 11:42   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сотню единиц вооружения потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях РФ за сутки проинформировали в утренней сводке за 22 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ед. «Искандер-М», 3 авиационных ударов с использованием 2 КАБов и 8 НАР, а также 88 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 476 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

Также украинские защитники ликвидировали 82 бойца РФ: 33 убитых, 49 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили сотню единиц вооружения и спецтехники на Харьковском направлении: танк, три артсистемы, 19 авто, 61 БПЛА. ВС РФ лишились 79 укрытий и места для хранения горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях РФ за сутки проинформировали в утренней сводке за 22 января в ОТГВ «Харьков».".