Особливі умови для харківського бізнесу: над чим попрацюють у Мінекономіки

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна зустрілася з підприємцями в Харкові. Вона поділилася подробицями про питання від бізнесу та плани чиновників.

Підприємці Харкова та області на зустрічі з Бережною говорили про необхідність створення особливих умов для бізнесу в прифронтовому регіоні. І заступниця міністра визнала, що в столиці розуміють питання харків’ян. Вона нагадала, що минулого року вже ухвалили рішення звільнити підприємців від місцевих податків і компенсувати їх громаді з державного бюджету, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”. Є деякі преференції й в отриманні державних грантів на виробництво.

“Ми розуміємо, що це лише такі частини пільгові, які фактично складають якраз особливе податкове ставлення до Харківщини. Але зрозуміло, що питання якоїсь комплексної економічної зони розглядається. Тому що ми розуміємо, яке зараз величезне навантаження на державний бюджет через витрати на оборону. І попри те, що є всі підстави для того, щоб Харківщина, яка є умовно форпостом і захищає Україну, мала якісь певні умови, ми розуміємо, що податки нам потрібні, щоб наповнювати бюджет“, — пояснила заступниця міністра економіки.

При цьому Бережна повідомила, що частину пропозицій, які вона отримала від підприємців у Харкові, візьме в роботу одразу, як повернеться до міністерства.

“Ми отримали від підприємців, з якими зустрічалися в Харкові, дуже гарні пропозиції з приводу того, як можна ще краще полегшити адміністрування щодо звільнення від цих місцевих податків. Ми почули цю пропозицію, приїдемо до Києва на робоче місце, будемо пропонувати Міністерству фінансів, Уряду це покращити. Тобто, покращення або зміни йдуть завжди. Можливо, вони не охоплюються якимось комплексним пакетом, але постійно відбуваються якісь зміни. І ми зазвичай готові почути те, що потрібно. Ми якраз і приїжджаємо до Харкова слухати, що хочуть підприємці“, – сказала чиновниця.