Особые условия для харьковского бизнеса: над чем поработают в Минэкономики

Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная встретилась с предпринимателями в Харькове. Она поделилась подробностями о вопросах от бизнеса и планах чиновников.

Предприниматели Харькова и области на встрече с Бережной говорили о необходимости создания особых условий для бизнеса в прифронтовом регионе. И замминистра признала, что в столице понимают вопросы харьковчан. Она напомнила, что в минувшем году уже приняли решение освободить предпринимателей от местных налогов и компенсировать их громаде из государственного бюджета, передает корреспондент МГ «Объектив». Есть некоторые преференции и в получении государственных грантов на производство.

«Мы понимаем, что это лишь такие части льготные, которые фактически составляют особое налоговое отношение к Харьковщине. Но понятно, что вопрос какой-то комплексной экономической зоны рассматривается. Потому что мы понимаем, какая сейчас огромная нагрузка на государственный бюджет из-за расходов на оборону. И несмотря на то, что есть все основания для того, чтобы Харьковщина, условно форпост, защищающий Украину, имела какие-то определенные условия… Мы понимаем, что налоги нам нужны, чтобы наполнять бюджет», — пояснила заместитель министра экономики.

При этом Бережная сообщила, что часть предложений, полученных от предпринимателей в Харькове, возьмет в работу сразу, как только вернется в министерство.

«Мы получили от предпринимателей, с которыми встречались в Харькове, очень хорошие предложения по поводу того, как можно еще лучше облегчить администрирование по освобождению от местных налогов. Мы услышали это предложение, приедем в Киев на рабочее место, будем предлагать Министерству финансов, правительству это улучшить. То есть улучшение или изменения идут всегда. Возможно, они не охватываются каким-нибудь комплексным пакетом, но постоянно происходят какие-то изменения. И мы, как правило, готовы услышать то, что нужно. Мы как раз и приезжаем в Харьков слушать, что хотят предприниматели», — сказала чиновница.