Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр

Про те, якою буде погода 10 лютого у Харкові та області розповіли у Регіональному центрі гідрометеорології.

В області буде хмарно із проясненнями. Без опадів, а на дорогах можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі 7 ° – 12 ° морозу, вдень – 2 ° – 7 ° морозу.

Тим часом у Харкові також буде хмарно, без опадів.

Вночі стовпчик термометра показуватиме від 8° до 10° морозу, вдень – 4° – 6° морозу.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.