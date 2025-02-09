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Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр

Погода 21:07   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр Фото: Василь Голосний

Про те, якою буде погода 10 лютого у Харкові та області розповіли у Регіональному центрі гідрометеорології.

В області буде хмарно із проясненнями. Без опадів, а на дорогах можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі 7 ° – 12 ° морозу, вдень – 2 ° – 7 ° морозу.

Тим часом у Харкові також буде хмарно, без опадів.

Вночі стовпчик термометра показуватиме від 8° до 10° морозу, вдень – 4° – 6° морозу.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 21:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода 10 лютого у Харкові та області розповіли у Регіональному центрі гідрометеорології.".