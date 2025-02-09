Морозно та хмарно буде у Харкові та області 10 лютого – гідрометцентр
Фото: Василь Голосний
Про те, якою буде погода 10 лютого у Харкові та області розповіли у Регіональному центрі гідрометеорології.
В області буде хмарно із проясненнями. Без опадів, а на дорогах можлива ожеледиця.
Температура повітря вночі 7 ° – 12 ° морозу, вдень – 2 ° – 7 ° морозу.
Тим часом у Харкові також буде хмарно, без опадів.
Вночі стовпчик термометра показуватиме від 8° до 10° морозу, вдень – 4° – 6° морозу.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 21:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода 10 лютого у Харкові та області розповіли у Регіональному центрі гідрометеорології.".