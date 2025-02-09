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Морозно и облачно будет в Харькове и области 10 февраля – гидрометцентр

Погода 21:07   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Морозно и облачно будет в Харькове и области 10 февраля – гидрометцентр Фото: Василий Голосный

О том, какая будет погода 10 февраля в Харькове и области рассказали в Региональном центре гидрометеорологии.

В области будет облачно с прояснениями. Без осадков, а на дорогах возможен гололед.

Температура воздуха ночью 7° — 12° мороза, днем – 2° — 7 ° мороза.

Тем временем в Харькове также будет облачно, без осадков.

Ночью столбик термометра будет показывать от 8° до 10° мороза, днем– 4° — 6° мороза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 21:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какая будет погода 10 февраля в Харькове и области рассказали в Региональном центре гидрометеорологии.".