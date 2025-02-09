Морозно и облачно будет в Харькове и области 10 февраля – гидрометцентр

О том, какая будет погода 10 февраля в Харькове и области рассказали в Региональном центре гидрометеорологии.

В области будет облачно с прояснениями. Без осадков, а на дорогах возможен гололед.

Температура воздуха ночью 7° — 12° мороза, днем – 2° — 7 ° мороза.

Тем временем в Харькове также будет облачно, без осадков.

Ночью столбик термометра будет показывать от 8° до 10° мороза, днем– 4° — 6° мороза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.