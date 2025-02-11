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Ремонт будівлі зі збитками: підрядника на Харківщині хочуть оголосити в розшук

Суспільство 14:38   11.02.2025
Вікторія Яковенко
Ремонт будівлі зі збитками: підрядника на Харківщині хочуть оголосити в розшук Фото: Харківська обласна прокуратура

В Лозівському районі капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі провели зі збитками у понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці заочно повідомили про підозру підряднику.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні 2020 року Олексіївська сільська рада уклала договір з приватним підприємством про капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі.

Встановлено, що об’єми і вартість виконаних робіт не відповідають даним, що зазначені у проєктно-кошторисній та звітній документації. Зокрема, завищена вартість при опорядженні стін фасадів металопрофілем з утепленням та не улаштоване покриття рулонних матеріалів, з’ясували правоохоронці.

ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Директор підприємства особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. У подальшому на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику — Олексіївській сільській раді», – зазначили у прокуратурі.

Вказану суму збитків підтвердили висновки судових будівельно-технічної та економічної експертиз.

Підряднику заочно повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Правоохоронці кажуть, що наразі підозрюваний переховується від слідства, тож вирішують питання щодо оголошення його у розшук.

ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Лозівському районі капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі провели зі збитками у понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці заочно повідомили про підозру підряднику.".