Ремонт будівлі зі збитками: підрядника на Харківщині хочуть оголосити в розшук
В Лозівському районі капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі провели зі збитками у понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці заочно повідомили про підозру підряднику.
За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні 2020 року Олексіївська сільська рада уклала договір з приватним підприємством про капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі.
Встановлено, що об’єми і вартість виконаних робіт не відповідають даним, що зазначені у проєктно-кошторисній та звітній документації. Зокрема, завищена вартість при опорядженні стін фасадів металопрофілем з утепленням та не улаштоване покриття рулонних матеріалів, з’ясували правоохоронці.
«Директор підприємства особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. У подальшому на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику — Олексіївській сільській раді», – зазначили у прокуратурі.
Вказану суму збитків підтвердили висновки судових будівельно-технічної та економічної експертиз.
Підряднику заочно повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Правоохоронці кажуть, що наразі підозрюваний переховується від слідства, тож вирішують питання щодо оголошення його у розшук.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Лозівському районі капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі провели зі збитками у понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці заочно повідомили про підозру підряднику.".