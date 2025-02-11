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Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск

Общество 14:38   11.02.2025
Виктория Яковенко
Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск Фото: Харьковская областная прокуратура

В Лозовском районе капитальный ремонт фасада административного здания провели с убытком в более чем 400 тысяч гривен. Правоохранители заочно сообщили о подозрении подрядчику.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2020 года Алексеевский сельский совет заключил договор с частным предприятием о капитальном ремонте фасада административного здания.

Установлено, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют данным, указанным в проектно-сметной и отчетной документации. В частности, завышена стоимость при отделке стен фасадов металлопрофилем с утеплением и не устроено покрытие рулонных материалов, выяснили правоохранители.

ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Директор предприятия лично подписал акты приема выполненных строительных работ с недостоверными сведениями. В дальнейшем на основании этих документов на счет подрядчика излишне перечислено более 400 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб заказчику — Алексеевскому сельскому совету», — отметили в прокуратуре.

Указанную сумму убытков подтвердили выводы судебных строительно-технической и экономической экспертиз.

Подрядчику заочно сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения, внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Правоохранители говорят, что подозреваемый сейчас скрывается от следствия, поэтому решают вопрос об объявлении его в розыск.

ремонт с убытками на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовском районе капитальный ремонт фасада административного здания провели с убытком в более чем 400 тысяч гривен. Правоохранители заочно сообщили о подозрении подрядчику.".