Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск
В Лозовском районе капитальный ремонт фасада административного здания провели с убытком в более чем 400 тысяч гривен. Правоохранители заочно сообщили о подозрении подрядчику.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2020 года Алексеевский сельский совет заключил договор с частным предприятием о капитальном ремонте фасада административного здания.
Установлено, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют данным, указанным в проектно-сметной и отчетной документации. В частности, завышена стоимость при отделке стен фасадов металлопрофилем с утеплением и не устроено покрытие рулонных материалов, выяснили правоохранители.
«Директор предприятия лично подписал акты приема выполненных строительных работ с недостоверными сведениями. В дальнейшем на основании этих документов на счет подрядчика излишне перечислено более 400 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб заказчику — Алексеевскому сельскому совету», — отметили в прокуратуре.
Указанную сумму убытков подтвердили выводы судебных строительно-технической и экономической экспертиз.
Подрядчику заочно сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения, внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Правоохранители говорят, что подозреваемый сейчас скрывается от следствия, поэтому решают вопрос об объявлении его в розыск.
Читайте также: Игровые автоматы под вывеской «Мороженое»: дело харьковчанина – в суде
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: подрядчик, ремонт, убытки, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовском районе капитальный ремонт фасада административного здания провели с убытком в более чем 400 тысяч гривен. Правоохранители заочно сообщили о подозрении подрядчику.".