Ремонт здания с убытками: подрядчика на Харьковщине хотят объявить в розыск

В Лозовском районе капитальный ремонт фасада административного здания провели с убытком в более чем 400 тысяч гривен. Правоохранители заочно сообщили о подозрении подрядчику.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2020 года Алексеевский сельский совет заключил договор с частным предприятием о капитальном ремонте фасада административного здания.

Установлено, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют данным, указанным в проектно-сметной и отчетной документации. В частности, завышена стоимость при отделке стен фасадов металлопрофилем с утеплением и не устроено покрытие рулонных материалов, выяснили правоохранители.

«Директор предприятия лично подписал акты приема выполненных строительных работ с недостоверными сведениями. В дальнейшем на основании этих документов на счет подрядчика излишне перечислено более 400 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб заказчику — Алексеевскому сельскому совету», — отметили в прокуратуре.

Указанную сумму убытков подтвердили выводы судебных строительно-технической и экономической экспертиз.

Подрядчику заочно сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения, внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Правоохранители говорят, что подозреваемый сейчас скрывается от следствия, поэтому решают вопрос об объявлении его в розыск.