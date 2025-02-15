Live
  • Сб 15.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.8
  • EUR 43.44

Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника

Фронт 11:44   15.02.2025
Олена Нагорна
Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника Фото: ОТУ “Харків”/телеграм

87 солдатів, зокрема 22 вбитими, 64 пораненими та одного полоненим, втратила РФ за минулу добу на півночі Харківської області.

Також, як інформують в ОТУ «Харків», супротивник втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, у тому числі дві артсистеми, 17 автомобілів, десять одиниць спецтехніки та 32 БпЛА. Також знищені 66 укриттів, стартовий майданчик запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

За оцінкою угруповання, оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Минулої доби був один бій – у районі Глибокого. Окупанти завдали двох авіаударів із застосуванням КАБу та десяти НАРів, а також 69 ударів дронами-камікадзе. Окрім цього, здійснили 409 обстрілів позицій українських захисників.

Читайте також: РФ атакувала в районі Глибокого на півночі від Харкова та у бік Борової – ГШ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника
Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника
15.02.2025, 11:44
Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)
Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)
15.02.2025, 11:10
Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії
15.02.2025, 06:00
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)
15.02.2025, 10:32
Новини Харкова – головне за 15 лютого: як минула ніч, фронт, захурделило
Новини Харкова – головне за 15 лютого: як минула ніч, фронт, захурделило
15.02.2025, 10:41
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
15.02.2025, 09:37

Новини за темою:

11:10
Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)
10:41
Новини Харкова – головне за 15 лютого: як минула ніч, фронт, захурделило
10:32
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)
09:37
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
09:13
Харків та область засипає снігом: як розчищають дороги (відео)

Ви читали новину: «Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 11:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "87 солдатів, зокрема 22 вбитими, 64 пораненими та одного полоненим, втратила РФ за минулу добу на півночі Харківської області.".