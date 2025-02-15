Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника

87 солдатів, зокрема 22 вбитими, 64 пораненими та одного полоненим, втратила РФ за минулу добу на півночі Харківської області.

Також, як інформують в ОТУ «Харків», супротивник втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, у тому числі дві артсистеми, 17 автомобілів, десять одиниць спецтехніки та 32 БпЛА. Також знищені 66 укриттів, стартовий майданчик запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

За оцінкою угруповання, оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Минулої доби був один бій – у районі Глибокого. Окупанти завдали двох авіаударів із застосуванням КАБу та десяти НАРів, а також 69 ударів дронами-камікадзе. Окрім цього, здійснили 409 обстрілів позицій українських захисників.