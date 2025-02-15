Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника
87 солдатів, зокрема 22 вбитими, 64 пораненими та одного полоненим, втратила РФ за минулу добу на півночі Харківської області.
Також, як інформують в ОТУ «Харків», супротивник втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, у тому числі дві артсистеми, 17 автомобілів, десять одиниць спецтехніки та 32 БпЛА. Також знищені 66 укриттів, стартовий майданчик запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.
За оцінкою угруповання, оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. Минулої доби був один бій – у районі Глибокого. Окупанти завдали двох авіаударів із застосуванням КАБу та десяти НАРів, а також 69 ударів дронами-камікадзе. Окрім цього, здійснили 409 обстрілів позицій українських захисників.
Читайте також: РФ атакувала в районі Глибокого на півночі від Харкова та у бік Борової – ГШ
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, ОТГВ "Харьков", потери, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військові РФ атакували на півночі від Харкова: у ЗСУ назвали втрати противника»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 11:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "87 солдатів, зокрема 22 вбитими, 64 пораненими та одного полоненим, втратила РФ за минулу добу на півночі Харківської області.".