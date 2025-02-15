Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника
87 солдат, в том числе 22 убитыми, 64 ранеными и одного пленным, потеряла РФ за минувшие сутки на севере Харьковской области.
Также, как информируют в ОТГ «Харьков», противник потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в том числе две артсистемы, 17 автомобилей, десять единиц спецтехники и 32 БпЛА. Также уничтожены 66 укрытий, стартовая площадка запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.
По оценке группировки, оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки был один бой — в районе Глубокого. Оккупанты нанесли два авиаудара с применением КАБа и десяти НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, осуществили 409 обстрелов позиций украинских защитников.
Читайте также: РФ атаковала в районе Глубокого на севере от Харькова и в сторону Боровой — ГШ
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, ОТГВ "Харьков", потери, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 11:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "87 солдат, в том числе 22 убитыми, 64 ранеными и одного пленным, потеряла РФ за минувшие сутки на севере Харьковской области.".