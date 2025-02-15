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Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника

Фронт 11:44   15.02.2025
Елена Нагорная
Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника Фото: ОТГ «Харьков»/Telegram

87 солдат, в том числе 22 убитыми, 64 ранеными и одного пленным, потеряла РФ за минувшие сутки на севере Харьковской области.

Также, как информируют в ОТГ «Харьков», противник потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в том числе две артсистемы, 17 автомобилей, десять единиц спецтехники и 32 БпЛА. Также уничтожены 66 укрытий, стартовая площадка запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.

По оценке группировки, оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки был один бой — в районе Глубокого. Оккупанты нанесли два авиаудара с применением КАБа и десяти НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, осуществили 409 обстрелов позиций украинских защитников.

Читайте также: РФ атаковала в районе Глубокого на севере от Харькова и в сторону Боровой — ГШ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 11:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "87 солдат, в том числе 22 убитыми, 64 ранеными и одного пленным, потеряла РФ за минувшие сутки на севере Харьковской области.".