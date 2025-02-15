Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника

87 солдат, в том числе 22 убитыми, 64 ранеными и одного пленным, потеряла РФ за минувшие сутки на севере Харьковской области.

Также, как информируют в ОТГ «Харьков», противник потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в том числе две артсистемы, 17 автомобилей, десять единиц спецтехники и 32 БпЛА. Также уничтожены 66 укрытий, стартовая площадка запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.

По оценке группировки, оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки был один бой — в районе Глубокого. Оккупанты нанесли два авиаудара с применением КАБа и десяти НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, осуществили 409 обстрелов позиций украинских защитников.