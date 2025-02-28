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Народився хлопчик: бригада «швидкої» прийняла пологи вдома на Харківщині

Суспільство 10:48   28.02.2025
Вікторія Яковенко
Народився хлопчик: бригада «швидкої» прийняла пологи вдома на Харківщині Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На Харківщині жінка за допомогою медиків «швидкої» народила здорового хлопчика.

Приємну новину 27 лютого повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«О 08:55 на службу «103» надійшов виклик про пологи, які почалися вдома. Малюк поспішав побачити цей світ, і на допомогу прийшла наша бригада 817 ЕМД у складі: парамедика Тіщенка Володимира та екстреного медичного техніка Матвієнка Євгена. 3 кг щастя та 50 см радості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малюка із мамою шпиталізували до пологового відділення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 10:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині жінка за допомогою медиків «швидкої» народила здорового хлопчика.".