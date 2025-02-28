Народився хлопчик: бригада «швидкої» прийняла пологи вдома на Харківщині
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
На Харківщині жінка за допомогою медиків «швидкої» народила здорового хлопчика.
Приємну новину 27 лютого повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«О 08:55 на службу «103» надійшов виклик про пологи, які почалися вдома. Малюк поспішав побачити цей світ, і на допомогу прийшла наша бригада 817 ЕМД у складі: парамедика Тіщенка Володимира та екстреного медичного техніка Матвієнка Євгена. 3 кг щастя та 50 см радості», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що малюка із мамою шпиталізували до пологового відділення.
Читайте також: Акція 8 березня і пошук роботи: тижні жіночої солідарності стартують у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: роды, скорая, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Народився хлопчик: бригада «швидкої» прийняла пологи вдома на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 10:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині жінка за допомогою медиків «швидкої» народила здорового хлопчика.".