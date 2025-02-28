Народився хлопчик: бригада «швидкої» прийняла пологи вдома на Харківщині

На Харківщині жінка за допомогою медиків «швидкої» народила здорового хлопчика.

Приємну новину 27 лютого повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«О 08:55 на службу «103» надійшов виклик про пологи, які почалися вдома. Малюк поспішав побачити цей світ, і на допомогу прийшла наша бригада 817 ЕМД у складі: парамедика Тіщенка Володимира та екстреного медичного техніка Матвієнка Євгена. 3 кг щастя та 50 см радості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малюка із мамою шпиталізували до пологового відділення.