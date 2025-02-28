Родился мальчик: бригада «скорой» приняла роды дома на Харьковщине

В Харьковской области женщина с помощью медиков «скорой» родила здорового мальчика.

Приятную новость 27 февраля сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«В 08:55 на службу «103» поступил вызов о родах, которые начались дома. Малыш спешил увидеть этот мир, и на помощь пришла наша бригада 817 ЭМД в составе: парамедика Тищенко Владимира и экстренного медицинского техники Матвиенко Евгения. 3 кг счастья и 50 см радости», – говорится в сообщении.

Отмечается, что малыша с мамой госпитализировали в родильное отделение.