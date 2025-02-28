Родился мальчик: бригада «скорой» приняла роды дома на Харьковщине
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
В Харьковской области женщина с помощью медиков «скорой» родила здорового мальчика.
Приятную новость 27 февраля сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«В 08:55 на службу «103» поступил вызов о родах, которые начались дома. Малыш спешил увидеть этот мир, и на помощь пришла наша бригада 817 ЭМД в составе: парамедика Тищенко Владимира и экстренного медицинского техники Матвиенко Евгения. 3 кг счастья и 50 см радости», – говорится в сообщении.
Отмечается, что малыша с мамой госпитализировали в родильное отделение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: роды, скорая, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 10:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области женщина с помощью медиков «скорой» родила здорового мальчика.".