Акция 8 марта и поиск работы: недели женской солидарности стартуют в Харькове
Недели женской солидарности пройдут в Харькове с 28 февраля по 25 марта. Это ежегодный социально-образовательный проект.
Как рассказали МГ «Объектив» в ОО «ХЖО «Сфера», в этом году запланировано восемь событий. Это лекции, дискуссии, художественные мероприятия, практические мастер-классы, карьерные возможности и акция 8 марта. Также организаторы будут собирать средства на FPV-дроны и РЭБы для ВСУ.
Какие события состоятся?
28 февраля — 23 марта — выставка «Я — Победа» в Харьковском областном методическом центре культуры и искусства.
1 марта — день восстановления. Запланированы лекции и мастер-классы по самозаботе, дыхательным практикам и стрессоустойчивости, арт-терапия, мастерская по мотанкам, плетение маскировочных сеток, консультации, детский уголок и ярмарка книг, ароматов и хендмейда. Психолог Юлия Ярмоленко прочитает лекцию о сексуальности.
5 марта — презентация видеокампании о гендерных стереотипах в карьере.
7 марта — открытие выставки «Фемвзгляд» с кураторской экскурсией и обсуждением.
8 марта — ХЖО «Сфера» и волонтеры проведут уличную акцию, посвященную Международному дню борьбы за права женщин.
15 марта — ярмарка вакансий для женщин. Будут проходить консультации по трудоустройству, подготовке резюме, военный рекрутинг, защита от мошенничества. Среди работодателей — EVA, ПриватБанк, Япико и другие. На мероприятии можно будет сделать профессиональное фото для своего резюме и посетить мастер-класс «Справлюсь сама», на котором женщин будут учить мелкому ремонту.
21 марта — спектакль «Принцесса-рыцарь» о женских ролях в обществе.
25 марта — закрытие недель, нетворкинг для женщин и феминистические рефлексии.
Все желающие могут посетить мероприятия после предварительной регистрации. Больше информации о событиях можно получить на странице организации в Instagram.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 8 марта, жінки, женщины, новости Харькова, сфера;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недели женской солидарности пройдут в Харькове с 28 февраля по 25 марта.".