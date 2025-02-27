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Акция 8 марта и поиск работы: недели женской солидарности стартуют в Харькове

Общество 21:26   27.02.2025
Елена Нагорная
Акция 8 марта и поиск работы: недели женской солидарности стартуют в Харькове Фото: ОО «ХЖО «Сфера»

Недели женской солидарности пройдут в Харькове с 28 февраля по 25 марта. Это ежегодный социально-образовательный проект.

Как рассказали МГ «Объектив» в ОО «ХЖО «Сфера», в этом году запланировано восемь событий. Это лекции, дискуссии, художественные мероприятия, практические мастер-классы, карьерные возможности и акция 8 марта. Также организаторы будут собирать средства на FPV-дроны и РЭБы для ВСУ.

Какие события состоятся?

28 февраля — 23 марта — выставка «Я — Победа» в Харьковском областном методическом центре культуры и искусства.

1 марта — день восстановления. Запланированы лекции и мастер-классы по самозаботе, дыхательным практикам и стрессоустойчивости, арт-терапия, мастерская по мотанкам, плетение маскировочных сеток, консультации, детский уголок и ярмарка книг, ароматов и хендмейда. Психолог Юлия Ярмоленко прочитает лекцию о сексуальности.

5 марта — презентация видеокампании о гендерных стереотипах в карьере.

7 марта — открытие выставки «Фемвзгляд» с кураторской экскурсией и обсуждением.

8 марта — ХЖО «Сфера» и волонтеры проведут уличную акцию, посвященную Международному дню борьбы за права женщин.

15 марта — ярмарка вакансий для женщин. Будут проходить консультации по трудоустройству, подготовке резюме, военный рекрутинг, защита от мошенничества. Среди работодателей — EVA, ПриватБанк, Япико и другие. На мероприятии можно будет сделать профессиональное фото для своего резюме и посетить мастер-класс «Справлюсь сама», на котором женщин будут учить мелкому ремонту.

21 марта — спектакль «Принцесса-рыцарь» о женских ролях в обществе.

25 марта — закрытие недель, нетворкинг для женщин и феминистические рефлексии.

Все желающие могут посетить мероприятия после предварительной регистрации. Больше информации о событиях можно получить на странице организации в Instagram.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недели женской солидарности пройдут в Харькове с 28 февраля по 25 марта.".