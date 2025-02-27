Акція 8 березня і пошук роботи: тижні жіночої солідарності стартують у Харкові
Тижні жіночої солідарності проходитимуть у Харкові з 28 лютого по 25 березня. Це щорічний соціально-освітній проєкт.
Як розповіли МГ «Об’єктив» у ГО “ХЖО “Сфера”, цьогоріч заплановано вісім подій. Це лекції, дискусії, мистецькі заходи, практичні майстер-класи, кар’єрні можливості та акція 8 березня. Також організатори збиратимуть кошти на FPV-дрони та РЕБи для ЗСУ.
Які події відбудуться?
28 лютого – 23 березня – виставка «Я – Перемога» у Харківському обласному методичному центрі культури та мистецтва.
1 березня – день відновлення. Заплановані лекції та майстеркласи з самотурботи, дихальних практик та стресостійкості, арттерапія, майстерня з мотанок, плетіння маскувальних сіток, дитячий куточок та ярмарок книг, ароматів та хендмейду. Психологиня Юлія Ярмоленко прочитає лекцію про сексуальність.
5 березня – презентація відеокампанії про гендерні стереотипи у кар’єрі.
7 березня – відкриття виставки «Фемпогляд» з кураторською екскурсією та обговоренням.
8 березня – ХЖО «Сфера» та волонтери проведуть вуличну акцію, присвячену Міжнародному дню боротьби за права жінок.
15 березня – ярмарок вакансій для жінок. Проходитимуть консультації з працевлаштування, підготовки резюме, військовий рекрутинг, захист від шахрайства. Серед роботодавців – EVA, ПриватБанк, Япіко та інші. На заході можна буде зробити професійне фото для свого резюме та відвідати майстерклас «Впораюсь сама», на якому жінок навчатимуть дрібного ремонту.
21 березня – вистава «Принцеса-лицарка» про жіночі ролі у суспільстві.
25 березня – закриття тижнів, нетворкінг для жінок та феміністичні рефлексії.
Усі охочі можуть відвідати заходи після попередньої реєстрації. Більше інформації про події можна отримати на сторінці організації в інстаграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тижні жіночої солідарності проходитимуть у Харкові з 28 лютого по 25 березня.".