Прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня: морози трохи відступають

У неділю, 2 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 – до двох тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 до 8 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 3-8 м/с.