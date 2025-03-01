Прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня: морози трохи відступають
Фото: Василь Голосний
У неділю, 2 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 – до двох тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 3 до 8 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південний – 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 20:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 2 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця.".