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Прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня: морози трохи відступають

Погода 20:35   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Прогноз погоди в Харкові та області на 2 березня: морози трохи відступають Фото: Василь Голосний

У неділю, 2 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 – до двох тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 до 8 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 3-8 м/с.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 20:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 2 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. На дорогах місцями буде ожеледиця.".