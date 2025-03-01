Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта: морозы немного отступают

В воскресенье, 2 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. На дорогах местами будет гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем ​​от 0 до двух тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 3 до 8 градусов мороза, дневная – от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный – 3-8 м/с.