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Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта: морозы немного отступают

Погода 20:35   01.03.2025
Виктория Яковенко
Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта: морозы немного отступают Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 2 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. На дорогах местами будет гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем ​​от 0 до двух тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 3 до 8 градусов мороза, дневная – от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный – 3-8 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 20:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 2 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. На дорогах местами будет гололед.".