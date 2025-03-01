Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта: морозы немного отступают
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 2 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. На дорогах местами будет гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до двух тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 3 до 8 градусов мороза, дневная – от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный – 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 20:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 2 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. На дорогах местами будет гололед.".