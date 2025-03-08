Live
  • Сб 08.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі

Події 16:11   08.03.2025
Оксана Горун
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі

8 березня на Харківщині водолази ДСНС підняли з дна водоймища тіло загиблого рибалки.

“Водолази-рятувальники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України дістали з-під криги тіло загиблого чоловіка 1960 року народження, який потонув напередодні. Трагедія сталася на ставку в с. Морозівка Савинської громади”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликали громадян не виходити на лід, коли за вікном весна в розпалі.

Зазначимо, що цієї весни, що різко прийшла, в Харківській області – справжня “епідемія” смертей рибалок. Потеплішало настільки радикально, що міцний лід “розчинився” за лічені дні. За одну добу 7 березня під кригу пішли семеро мисливців за рибою: двоє загинули, ще п’ятьох змогли врятувати.

Читайте також: На Харківщині попався браконьєр: поліція вилучила понад півтисячі риб (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб
Чотири бої тривають на Харківщині – Генштаб
08.03.2025, 16:59
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
07.03.2025, 21:45
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
08.03.2025, 16:11
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
08.03.2025, 11:12

Новини за темою:

08:01
Вночі армія РФ вдарила по Печенігах: горів приватний будинок, є постраждалий
16:24
Палила сухостій: пенсіонерка загинула на Харківщині, ДСНС нагадала про штрафи
10:32
ДСНС: 21 пожежу загасили на Харківщині, є постраждалі та госпіталізовані
08:41
Ранковий удар по Слатиному: є загиблий, поранені, зруйновані доми (фото)
08:41
Вдарили по Харкову та Ізюмському району – дані ДСНС про нічні “прильоти”

Ви читали новину: «На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 16:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня на Харківщині водолази ДСНС підняли з дна водоймища тіло загиблого рибалки".