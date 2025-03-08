На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
8 березня на Харківщині водолази ДСНС підняли з дна водоймища тіло загиблого рибалки.
“Водолази-рятувальники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України дістали з-під криги тіло загиблого чоловіка 1960 року народження, який потонув напередодні. Трагедія сталася на ставку в с. Морозівка Савинської громади”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники вкотре закликали громадян не виходити на лід, коли за вікном весна в розпалі.
Зазначимо, що цієї весни, що різко прийшла, в Харківській області – справжня “епідемія” смертей рибалок. Потеплішало настільки радикально, що міцний лід “розчинився” за лічені дні. За одну добу 7 березня під кригу пішли семеро мисливців за рибою: двоє загинули, ще п’ятьох змогли врятувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 16:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня на Харківщині водолази ДСНС підняли з дна водоймища тіло загиблого рибалки".