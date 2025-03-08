На Харьковщине из пруда достали тело жертвы экстремальной рыбалки

8 марта на Харьковщине водолазы ГСЧС подняли со дна водоема тело погибшего рыбака.

«Водолазы-спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины извлекли из-под льда тело погибшего мужчины 1960 года рождения, который утонул накануне. Трагедия произошла на пруду в с. Морозовка Савинской громады», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели очередной раз призвали граждан не выходить на лед, когда за окном весна в разгаре.

Отметим, что этой резко пришедшей весной в Харьковской области — настоящая «эпидемия» смертей рыбаков. Потеплело настолько радикально, что прочный лед «растворился» за считанные дни. За одни сутки 7 марта под лед ушли семь охотников за рыбой: двое погибли, еще пятерых смогли спасти.