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США можуть запровадити максимальні санкції проти РФ без вагань – CNBC

Політика 19:48   13.03.2025
Оксана Якушко
США можуть запровадити максимальні санкції проти РФ без вагань – CNBC

Колишні санкції адміністрації Байдена міністр фінансів США Скотт Бессент оцінив на “трійку”, передає CNBC.

Скотт Бессент повідомив в інтерв’ю CNBC, що не збирається зараз розкривати деталі плану США щодо можливого запровадження санкцій проти РФ.

Міністр фінансів заявив, що його розчарував рівень антиросійських санкцій адміністрації президента США Джо Байдена, бо вони давали “мінімальний рівень обмежень”. І причиною таких низьких санкцій було занепокоєння внутрішніми цінами на енергоносії.

Нафта після інавгурації Дональда Трампа знизилася в ціні на 15%, наголосив Бессент.

«Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я гадаю, що санкції адміністрації Байдена проти РФ були на рівні «трійки». Але зрештою їх підвищили до «шістки». Ми без вагань піднімемо його до 10», – заявив міністр фінансів.

Ці ймовірні кроки – частина плану президента США Дональда Трампа до успішних мирних переговорів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 19:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишні санкції адміністрації Байдена міністр фінансів США Скотт Бессент оцінив на “трійку”, передає CNBC.".