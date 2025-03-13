Live
  • Чт 13.03.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.16

США могут ввести максимальные санкции против РФ без колебаний – CNBC

Мир 19:48   13.03.2025
Оксана Якушко
США могут ввести максимальные санкции против РФ без колебаний – CNBC Скриншот

Прежние санкции администрации Байдена министр финансов США Скотт Бессент оценил на «тройку», передает CNBC.

Скотт Бессент сообщил в интервью CNBC, что не собирается сейчас раскрывать детали плана США касательно возможного введения санкций против РФ.

Министр финансов заявил, что его разочаровал уровень антироссийских санкций администрации президента США Джо Байдена, потому что они давали «минимальный уровень ограничений». И причиной таких низких санкций было беспокойств о внутренних ценах на энергоносители.

Нефть после инаугурации Дональда Трампа снизилась в цене до 15%, подчеркнул Бессент.

«Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против РФ были на уровне «тройки». Но в итоге их повысили до «шестерки». Мы без колебаний поднимем его до 10», — заявил министр финансов.

Эти вероятные шаги – не что иное, как часть плана президента США Дональда Трампа к успешным мирным переговорам.

Читайте также: РФ согласна прекратить огонь в Украине, но есть нюансы – Путин

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания
Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания
13.03.2025, 13:44
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
12.03.2025, 21:24
РФ согласна прекратить огонь в Украине, но есть нюансы – Путин
РФ согласна прекратить огонь в Украине, но есть нюансы – Путин
13.03.2025, 18:13
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
13.03.2025, 12:59
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
13.03.2025, 16:52
Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»
Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»
13.03.2025, 20:43

Новости по теме:


Вы читали новость: «США могут ввести максимальные санкции против РФ без колебаний – CNBC»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 19:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прежние санкции администрации Байдена министр финансов США Скотт Бессент оценил на «тройку», передает CNBC.".