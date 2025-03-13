США могут ввести максимальные санкции против РФ без колебаний – CNBC

Прежние санкции администрации Байдена министр финансов США Скотт Бессент оценил на «тройку», передает CNBC.

Скотт Бессент сообщил в интервью CNBC, что не собирается сейчас раскрывать детали плана США касательно возможного введения санкций против РФ.

Министр финансов заявил, что его разочаровал уровень антироссийских санкций администрации президента США Джо Байдена, потому что они давали «минимальный уровень ограничений». И причиной таких низких санкций было беспокойств о внутренних ценах на энергоносители.

Нефть после инаугурации Дональда Трампа снизилась в цене до 15%, подчеркнул Бессент.

«Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против РФ были на уровне «тройки». Но в итоге их повысили до «шестерки». Мы без колебаний поднимем его до 10», — заявил министр финансов.

Эти вероятные шаги – не что иное, как часть плана президента США Дональда Трампа к успешным мирным переговорам.