КАБом ударили росіяни по Боровій: пошкоджені “швидкі”, є постраждала

Увечері 22 березня російська авіація КАБом пошкодила будинки та автомобілі екстреної медичної допомоги.

“За даними слідства, 22 березня близько 21:15 збройні сили рф завдали авіаційний удар по с. Борова Ізюмського району. Внаслідок атаки КАБом пошкоджено домоволодіння, а також автомобілі екстреної медичної допомоги. Літня жінка отримала травми – потерпілу дістали з-під завалів будинку”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Постраждалу доправили до лікарні. На місці слідчі документували черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, раніше російська авіація завдала одного з наймасовіших за весь час повномасштабного вторгнення авіаційних ударів по Куп’янську. На центр міста скинули понад 30 КАБів.