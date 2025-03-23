КАБом ударили росіяни по Боровій: пошкоджені “швидкі”, є постраждала
Фото: Борівська селищна рада
Увечері 22 березня російська авіація КАБом пошкодила будинки та автомобілі екстреної медичної допомоги.
“За даними слідства, 22 березня близько 21:15 збройні сили рф завдали авіаційний удар по с. Борова Ізюмського району. Внаслідок атаки КАБом пошкоджено домоволодіння, а також автомобілі екстреної медичної допомоги. Літня жінка отримала травми – потерпілу дістали з-під завалів будинку”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Постраждалу доправили до лікарні. На місці слідчі документували черговий воєнний злочин РФ.
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Нагадаємо, раніше російська авіація завдала одного з наймасовіших за весь час повномасштабного вторгнення авіаційних ударів по Куп’янську. На центр міста скинули понад 30 КАБів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 березня російська авіація КАБом пошкодила будинки та автомобілі екстреної медичної допомоги".