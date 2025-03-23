КАБом ударили россияне по Боровой: повреждены «скорые», есть пострадавшая
Фото: Боровской поселковый совет
Вечером 22 марта российская авиация КАБом повредила дома и автомобили экстренной медицинской помощи.
«По данным следствия, 22 марта, около 21:15, вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Боровая в Изюмском районе. В результате атаки КАБом повреждены домовладения, а также автомобили экстренной медицинской помощи. Пожилая женщина получила травмы – пострадавшую извлекли из-под завалов дома», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Пострадавшую доставили в больницу. На месте следователи документировали очередное военное преступление РФ.
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Напомним, ранее российская авиация нанесла один из самых массированных за все время полномасштабного вторжения авиационных ударов по Купянску. На центр города сбросили более 30 КАБов.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 марта российская авиация КАБом повредила дома и автомобили экстренной медицинской помощи".