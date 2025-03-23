КАБом ударили россияне по Боровой: повреждены «скорые», есть пострадавшая

Вечером 22 марта российская авиация КАБом повредила дома и автомобили экстренной медицинской помощи.

«По данным следствия, 22 марта, около 21:15, вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Боровая в Изюмском районе. В результате атаки КАБом повреждены домовладения, а также автомобили экстренной медицинской помощи. Пожилая женщина получила травмы – пострадавшую извлекли из-под завалов дома», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Пострадавшую доставили в больницу. На месте следователи документировали очередное военное преступление РФ.

Напомним, ранее российская авиация нанесла один из самых массированных за все время полномасштабного вторжения авиационных ударов по Купянску. На центр города сбросили более 30 КАБов.