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Вночі росіяни атакували Чугуїв та Циркуни на Харківщині

Події 09:39   30.03.2025
Оксана Якушко
Вночі росіяни атакували Чугуїв та Циркуни на Харківщині

Про останні події на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

00:15 – Чугуїв. Внаслідок влучання на першому поверсі горіли конструктивні елементи ангару на площі 20 м₂ та конструктивні елементи даху на площі 50 м₂.

23:40 – Харківський р-н, село Циркуни. Після обстрілу частково пошкоджений будинок і автівка.

22:40 – Чугуїв. Внаслідок влучання в дах гаражів СТО горіли конструктивні елементи будівлі та обладнання на площі 20 м₂. Пошкоджені 11 автівок.

22:40 – Чугуїв. Внаслідок влучання горів ангар на площі 1000 м₂.

21:09 – Харків. Внаслідок влучання горіли 4 гаражі та 2 автомобілі на площі 40 м₂. Зруйновані 4 гаражі та пошкоджені 9 автівок. Постраждала одна жінка – гостра реакція на стрес.

21:06 – Харків. Внаслідок влучання горів приватний будинок на площі 100 м₂. Деблокований чоловік та з-під завалів дістали тіло 73-річної  жінки. Пошкоджені 24 житлових будинки (вікна, двері, покрівлі). Загалом постраждало 10 осіб (з них дівчинка 15 років) та 1 людина загинула.

20:57 – Харків. Вибиті двері та вікна нежитлових комерційних приміщень, розташованих на перших поверхах та житлових квартир житлових будинків в Шевченківському районі. В приміщенні критого ринку вибиті вікна, двері на 1 та 2 поверхах. Постраждало 6 людей.

20:57 – Харків. Загиблий – 58-річний чоловік, постраждали 3 людей.

20:57 – Харків. Внаслідок влучання в дорожнє покриття горіли 2 автомобілі на площі 30 м₂ та пошкоджено фасад. Постраждало 3 людей (з них хлопець 17 років). Пошкоджені скління та двері будинків.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 09:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про останні події на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".