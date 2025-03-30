Ночью россияне атаковали Чугуев и Циркуны Харьковской области
О последних событиях в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
00:15 – Чугуев. В результате попадания на первом этаже горели конструкци ангара на площади 20 м2 и крыши на площади 50 м2.
23:40 – Харьковский р-н, село Циркуны. После обстрела частично поврежден дом и автомобиль.
22:40 – Чугуев. В результате попадания в крышу гаражей СТО горела конструкция здания и оборудования на площади 20 м². Повреждены 11 автомобилей.
22:40 – Чугуев. В результате попадания горел ангар на площади 1000 м₂.
21:09 – Харьков. В результате попадания горели 4 гаража и 2 автомобиля на площади 40 м₂. Разрушены 4 гаража и повреждены 9 автомобилей. Пострадала одна женщина – острая реакция на стресс.
21:06 – Харьков. В результате попадания горел частный дом на площади 100 м ₂. Деблокирован мужчина и из-под завалов достали тело 73-летней женщины. Повреждены 24 жилых дома (окна, двери, кровли). В общей сложности пострадали 10 человек (из них девочка 15 лет) и 1 человек погиб.
20:57 – Харьков. Выбиты двери и окна нежилых коммерческих помещений, расположенных на первых этажах и жилых квартир в Шевченковском районе. В помещении крытого рынка выбиты окна, двери на 1 и 2 этажах. Пострадали 6 человек.
20:57 – Харьков. Погибший – 58-летний мужчина, пострадали 3 человека.
20:57 – Харьков. В результате попадания в дорожное покрытие горели 2 автомобиля на площади 30 м ₂ и поврежден фасад. Пострадали 3 человека (из них парень 17 лет). Повреждены остекление и двери зданий.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 09:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последних событиях в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".